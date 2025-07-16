50-летний Педро Паскаль появился на публике в прозрачной рубашке

Чилийско-американский актер Педро Паскаль привлек внимание фотографов на премьере «Фантастической четверки» в Сиднее, Австралия, внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

50-летний актер появился на публике в черных классических брюках и белой прозрачной рубашке, верхние пуговицы которой оказались расстегнутыми. При этом он подобрал к своему наряду кожаные ботинки и очки с прозрачными линзами.

Позже на ковровой дорожке были замечены остальные звезды упомянутого фильма. Актеры Джозеф Куинн, Ванесса Кирби и Эбон Мосс-Бакрак подошли к коллеге и начали с ним позировать.

Ранее сообщалось, что Педро Паскаль попал на обложку журнала Vanity Fair. Тогда актер попозировал перед камерой в трусах и растянутом оверсайз свитере.