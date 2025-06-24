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18:22, 24 июня 2025Ценности

50-летний Педро Паскаль снялся в трусах для Vanity Fair

50-летний актер Педро Паскаль снялся в трусах для журнала Vanity Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sølve Sundsbø / Vanity Fair

Чилийско-американский актер Педро Паскаль попал на обложку журнала Vanity Fair. Снимки опубликованы на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость предстала на обложке в белой майке и костюме зеленого цвета: на размещенном кадре к актеру тянется множество людей. В то же время на другом кадре Паскаль позировал в трусах и оверсайз-свитере. Кроме того, он снялся в белой футболке и кожаных брюках, а также халате на голое тело.

В марте Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон. Знаменитостей заподозрили в романтических отношениях после их совместного ужина в ресторане Tower Bar в Западном Голливуде. По словам Паскаля, на самом деле они с Энистон хорошие друзья. «В субботу нам удалось поужинать вместе. Это был веселый ужин с мартини!» — опроверг он домыслы фанатов.

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