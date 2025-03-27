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15:12, 27 марта 2025Ценности

Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

Актер Педро Паскаль опроверг слухи о романе с Дженнифер Энистон
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Чилийско-американский актер Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. На эту тему он высказался в интервью ET на премьере нового сезона сериала Last Of Us.

Знаменитостей заподозрили в романтических отношениях после их совместного ужина в ресторане Tower Bar в Западном Голливуде. На снимках папарацци видно, что после ужина пара разговаривала на парковке, затем звезды разъехались на разных машинах.

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По словам Паскаля, на самом деле они с Энистон хорошие друзья. «В субботу нам удалось поужинать вместе. Это был веселый ужин с мартини!» — опроверг он домыслы фанатов.

В ноябре стала известна дата выхода сериала The Last of Us с Педро Паскалем в главной роли. Продолжение проекта выйдет на экраны 13 апреля 2025 года.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

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