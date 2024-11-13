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12:30, 13 ноября 2024Культура

Раскрыты сроки выхода второго сезона сериала The Last of Us

Второй сезон сериала The Last of Us выйдет весной 2025 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Одни из нас»

Раскрыты скроки выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает портал IGN.

По данным источника, продолжение проекта выйдет на экраны весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что культовая франшиза про монстра-мутанта получит продолжение.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

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