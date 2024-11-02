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19:08, 2 ноября 2024Культура

Культовая франшиза про монстра-мутанта получит продолжение

Японская студия Toho анонсировала новый фильм про Годзиллу
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Годзилла и Конг: Новая империя»

Создатели картины «Годзилла: Минус один» снимут еще один фильм этой франшизы. Об этом сообщает издание Variety.

Японская студия Toho и режиссер Такаси Ямадзаки, получивший «Оскара» за лучшие визуальные эффекты в 2023 году, анонсировали очередное продолжение культовой серии картин про монстра-мутанта.

Действие «Годзиллы: Минус один» происходит в Японии после Второй мировой войны. Картина получила высокую оценку за спецэффекты и стала самым кассовым японским фильмом о Годзилле. Станет ли новый проект прямым продолжением истории, неизвестно.

Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Догг решил снять собственный фильм, вдохновленный «Планетой обезьян».

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