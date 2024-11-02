Снуп Догг решил снять «Планету обезьян» с собаками

Снуп Догг работает над фильмом с собаками, вдохновленным «Планетой обезьян»

Популярный американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Кельвин Кордозар Бродус-младший) сообщил, что начал работать над фильмом. Его слова приводит Variety.

Артист поделился, что очень любит франшизу «Планета обезьян». «"Планета обезьян" заставила меня слишком долго ждать следующего фильма. Так что я собираюсь сделать что-то в этом духе, и ничего ждать не придется. Просто представьте, что вместо обезьян будут собаки», — добавил он.

Ранее режиссер Ридли Скотт рассказал, что вернулся к работе во вселенной фильма «Чужой».