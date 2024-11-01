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15:48, 1 ноября 2024Культура

Ридли Скотт снимет продолжение культовой франшизы

Режиссер Ридли Скотт начал работу над следующим фильмом про Чужого
Андрей Шеньшаков
Ридли Скотт

Ридли Скотт. Фото: David Swanson / Reuters

Режиссер Ридли Скотт рассказал, что вернулся к работе во вселенной фильма «Чужой». Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

По информации издания, постановщик был очень впечатлен успехом фильма «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса, который вышел в этом году. Скотт, который снимал несколько частей культовой франшизы, решил вернуться и снять следующую картину. Подробности грядущего проекта пока не раскрываются, но инсайдеры полагают, что это не будет прямым продолжением событий недавнего фильма.

Также в интервью Ридли Скотт признался, что жалеет, что не смог вернуть себе права на «Чужого», которые сейчас принадлежат студии 20th Century Studios. Дело в том, что после картин «Прометей» и «Чужой: Завет» его менеджеры не занялись этим вопросом вовремя.

Ранее стало известно, что по сериалу «Игра престолов» планируют снять полнометражный фильм.

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