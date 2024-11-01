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11:41, 1 ноября 2024Культура

По вселенной «Игры престолов» захотели снять фильм

Студия Warner Bros начала втайне разрабатывать фильм по «Игре престолов»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: HBO / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Компания Warner Bros хочет снять фильм, действие которого происходит во вселенной сериала «Игра престолов», начата тайная разработка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Несколько источников сообщили, что производство находится на ранней стадии — на данный момент у проекта нет режиссера, актеров и сценариста.

В октябре Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO провели торги, посвященные «Игре престолов». В качестве лотов были представлены более двух тысяч предметов, включая расплавленную версию Железного трона.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

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