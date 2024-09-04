Железный трон из «Игры престолов» продадут на аукционе

Более 2 тысяч предметов из сериала «Игра престолов» продадут на аукционе осенью

В октябре Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В качестве лотов будут представлены более двух тысяч предметов, включая расплавленную версию Железного трона, множество костюмов, реквизита, декораций и памятных вещей из популярного шоу, завершившегося в 2019 году. Начальные ставки варьируются от 500 до 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что десять гравюр кисти легендарного Сальвадора Дали случайно нашел у себя житель Лондона.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.