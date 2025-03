Дженнифер Энистон заметили на свидании с Педро Паскалем в Западном Голливуде

Американскую актрису Дженнифер Энистон заметили на свидании с чилийско-американским актером Педро Паскалем. Снимки пары публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 56-летнюю телезвезду и ее 49-летнего спутника на выходе из ресторана Tower Bar в Западном Голливуде. Энистон была одета в белую футболку и джинсы в сочетании с черным пиджаком, а Паскаль предпочел байкерскую кожаную куртку и джинсы.

По информации журналистов, после ужина пара разговаривала на парковке, затем актеры разъехались на разных машинах.

В ноябре стала известна дата выхода сериала The Last of Us с Педро Паскалем в главной роли. Продолжение проекта выйдет на экраны 13 апреля 2025 года.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.