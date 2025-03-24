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17:44, 24 марта 2025Ценности

Дженнифер Энистон заметили на свидании с Педро Паскалем

Дженнифер Энистон заметили на свидании с Педро Паскалем в Западном Голливуде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американскую актрису Дженнифер Энистон заметили на свидании с чилийско-американским актером Педро Паскалем. Снимки пары публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 56-летнюю телезвезду и ее 49-летнего спутника на выходе из ресторана Tower Bar в Западном Голливуде. Энистон была одета в белую футболку и джинсы в сочетании с черным пиджаком, а Паскаль предпочел байкерскую кожаную куртку и джинсы.

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По информации журналистов, после ужина пара разговаривала на парковке, затем актеры разъехались на разных машинах.

В ноябре стала известна дата выхода сериала The Last of Us с Педро Паскалем в главной роли. Продолжение проекта выйдет на экраны 13 апреля 2025 года.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

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