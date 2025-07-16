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09:40, 16 июля 2025Мир

Трампа обвинили в предательстве Украины

Tagesspiegel: США при Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация действующего президента США Дональда Трампа извлекает выгоду из тяжелого положения Украины. С таким заявлением в интервью газете Der Tagesspiegel выступил политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

«США внесли свой вклад в разоружение Украины после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет, ракет», — сказал эксперт.

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По словам Умланда, сейчас Вашингтон пользуется тяжелой ситуацией для Украины в свою пользу. «В некотором смысле это предательство Украины», — подчеркнул он.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог применил в отношении Украины лозунг администрации Трампа «Америка прежде всего».

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