Трампа обвинили в предательстве Украины

Администрация действующего президента США Дональда Трампа извлекает выгоду из тяжелого положения Украины. С таким заявлением в интервью газете Der Tagesspiegel выступил политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.
«США внесли свой вклад в разоружение Украины после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Они настаивали не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем доставки: бомбардировщиков, крылатых ракет, ракет», — сказал эксперт.
По словам Умланда, сейчас Вашингтон пользуется тяжелой ситуацией для Украины в свою пользу. «В некотором смысле это предательство Украины», — подчеркнул он.
Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог применил в отношении Украины лозунг администрации Трампа «Америка прежде всего».