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09:13, 16 июля 2025Мир

Власти США применили в отношении Украины лозунг «Америка прежде всего»

Спецпосланник Трампа применил в отношении Украины лозунг «Америка прежде всего»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог (в центре)

Кит Келлог (в центре). Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

США помогают украинской стороне добиться экономического процветания и защитить свой суверенитет. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Соединенные Штаты поддерживают мир через силу — и мы помогаем Украине реализовать модель "Америка прежде всего" для своей страны. В ней суверенитет ставится выше глобализма, долгосрочной безопасности и экономического процветания», — написал он, применив в отношении Украины лозунг администрации Трампа.

Ранее Келлог рассказал, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским решение Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО.

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