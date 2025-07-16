Власти США применили в отношении Украины лозунг «Америка прежде всего»

Спецпосланник Трампа применил в отношении Украины лозунг «Америка прежде всего»

США помогают украинской стороне добиться экономического процветания и защитить свой суверенитет. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Соединенные Штаты поддерживают мир через силу — и мы помогаем Украине реализовать модель "Америка прежде всего" для своей страны. В ней суверенитет ставится выше глобализма, долгосрочной безопасности и экономического процветания», — написал он, применив в отношении Украины лозунг администрации Трампа.

Ранее Келлог рассказал, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским решение Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО.