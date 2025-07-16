Депутат Дмитрук осудил видео с принудительной мобилизацией в Одессе

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко осудил принудительную мобилизацию, прокомментировав видео, на котором мужчину силой заталкивают в автобус в Одессе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю», — написал он.

Ранее стало известно, что жители Украины продолжают делиться координатами территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в сети.

До этого сообщалось, что несколько офицеров украинских ТЦК дезертировали со службы и сбежали с территории, подконтрольной Киеву. Уточняется, что многим из сотрудников ТЦК сегодня стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.