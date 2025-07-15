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20:53, 15 июля 2025Бывший СССР

Жители Украины продолжили делиться координатами военкоматов в Сети

ТАСС: Украинцы делятся координатами ТЦК в Интернете
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Украины продолжают делиться координатами территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Сети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На украинских ресурсах, информирующих о постах ТЦК, на полном серьезе обсуждают возможность финансирования российских ударов по зданиям ТЦК. Также жители стали скидывать координаты ТЦК», — передает агентство слова источника.

Как добавил собеседник агентства, что подобные публикации граждан Украины говорят об их действительном отношении к мобилизации и продолжающемуся конфликту.

Ранее активисты сопротивления «Русский Херсон» сообщили, что сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленку. По словам собеседника агентства, стало «намного тише, чем обычно».

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