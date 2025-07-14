Сотрудники ТЦК начали переходить на удаленку после российских ударов

ТАСС: Сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях переходят на удаленку

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленку. Об этом ТАСС рассказали активисты сопротивления «Русский Херсон».

По словам собеседника агентства, стало «намного тише, чем обычно». «Часть сотрудников, по нашим данным, перевели на удаленку. Избегают совещаний и офисной работы по возможности», — отметил он.

Как утверждает источник ТАСС, за неделю не было зафиксировано почти ни одного громкого скандала с задержаниями гражданских. «Можно сказать, что действия российских ВКС их слегка успокоили», — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что удары военных РФ по территориальным центрам комплектования посеяли среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику. Источник сообщил, что при ударах Вооруженных сил (ВС) России по позициям ВСУ, в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот.