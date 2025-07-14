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03:11, 14 июля 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК начали переходить на удаленку после российских ударов

ТАСС: Сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях переходят на удаленку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленку. Об этом ТАСС рассказали активисты сопротивления «Русский Херсон».

По словам собеседника агентства, стало «намного тише, чем обычно». «Часть сотрудников, по нашим данным, перевели на удаленку. Избегают совещаний и офисной работы по возможности», — отметил он.

Как утверждает источник ТАСС, за неделю не было зафиксировано почти ни одного громкого скандала с задержаниями гражданских. «Можно сказать, что действия российских ВКС их слегка успокоили», — заявил он.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что удары военных РФ по территориальным центрам комплектования посеяли среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику. Источник сообщил, что при ударах Вооруженных сил (ВС) России по позициям ВСУ, в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот.

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