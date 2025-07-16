Названы самые прибыльные клубы по рекламе на футболках

Marca назвала «Реал» самым прибыльным клубом по рекламе на футболках

Marca назвала самые прибыльные клубы по рекламе на футболках. Материал приводится на странице издания в соцсети X.

Лидером рейтинга оказался мадридский «Реал». В общей сложности команда за сезон получила 260 миллионов евро от спонсоров (120 — от технического спонсора, 70 — от титульного, 70 — от спонсоров на рукавах).

Также в тройку лучших вошли «Манчестер Сити» (115, 74 и 21,5 миллиона евро) и «Манчестер Юнайтед» (105, 70 и 25 миллионов евро). В топ-10 оказались «Барселона», ПСЖ, «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Боруссия» и «Тоттенхэм».

Ранее определился победитель клубного чемпионата мира. Им стал английский «Челси», обыгравший в финале ПСЖ со счетом 3:0.