У Поклонской заметили новую татуировку с рунами

У экс-прокурора Крыма Поклонской на спине оказалась татуировка с рунами

У экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской на спине оказалась татуировка с рунами. Кадры с очередной фотосессии, на которых можно заметить рисунок, появились в Telegram-канале экс-политика.

Судя по видео, у Поклонской есть уже как минимум три татуировки, одна из которых — свежая. На предплечье бывшего прокурора — мифическая птица Феникс, которую общественный деятель набила в 2019 году. В интервью журналисту Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) та рассказывала, что решила сделать тату вместе с дочерью: в то время как ее ребенок наколол кита с лилией, она выбрала возрождающуюся из пепла птицу как «новую точку отсчета». На спине Поклонской видно изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. Оно было сделано не раньше февраля 2025 года. Пост, в котором экс-политик показала тату, был сопровожден цитатой из «Макбета» Уильяма Шекспира: «Цветком невинным // Ты выгляди, но будь под ним змеей».

Новая же татуировка бывшего прокурора выглядит как рунические знаки, выбитые вокруг композиции, похожей на так называемое «Древо жизни». Этот образ встречается во множестве мировых культур, однако в сочетании с рунами может отсылать именно к скандинавской традиции, где ясень Иггдрасиль символизирует жизнь и порядок и объединяет миры богов, людей и темных сил. Согласно мифу, на этом дереве несколько дней висел пронзивший себя копьем бог Один, проходя особую инициацию, после чего он смог создать первые руны.

Является ли татуировка постоянной или временной, Поклонская не уточнила, однако в посте содержится намек, который можно истолковать в пользу первой версии — пост сопровождает подпись «Есть ли повод [для фотосессии]? Да, есть». Что означают руны вокруг фигуры на спине экс-прокурора, неизвестно.

Наталья Поклонская в последнее время привлекала внимание общественности костюмами и необычными фотосессиями. Так, она вызвала резонанс нарядом ведьмы, затем показала обновленный образ с афрокосами, но позже отказалась от этой прически.

После ухода из публичной политики Наталья Поклонская — ранее демонстративно придерживавшаяся радикального извода православия — почти перестала поздравлять подписчиков с христианскими праздниками и стала выкладывать посты о языческих традициях, занялась изучением эзотерики и написала книгу «Мысли вслух», где рассуждала о политеизме и различных духовных практиках. Она приносила эту книгу в школы и представляла ее одновременно с рассказом о рунах. После этого с критикой на экс-прокурора обрушились священники, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе и сам патриарх Кирилл.