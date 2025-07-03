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09:33, 3 июля 2025Россия

Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

Экс-прокурор Крыма Поклонская показала снимок без афрокос
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа — без афрокос. Кадры она опубликовала в Telegram.

На снимках она запечатлена во время посещения детского учреждения. Волосы бывшего прокурора распущены, на ней надета голубая блузка и светло-синие джинсы свободного кроя.

Решила ли Поклонская окончательно отказаться от афрокос в образе, неизвестно.

После ухода из политики Поклонскую стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо. Ради фотосессий она примеряла этнические образы. А 9 июня появились снимки, на которых видно, что Поклонская кардинально сменила имидж.

ЖЗЛ
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