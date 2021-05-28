Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за новой работы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, она приняла такое решение, так как займется новой работой. Поклонская добавила, что сообщит о ней позже.

«Я не исчезаю, не пропадаю. (...) Скажу еще, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно», — сказала депутат.

В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России по итогам референдума, была создана прокуратура Республики Крым, и Поклонская была назначена исполняющей обязанности прокурора региона. В мае 2014 года указом президента Владимира Путина ее назначили на должность прокурора. В сентябре 2016 года Поклонская написала заявление об освобождении данной должности в связи с избранием в Государственную думу.