Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политиков

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Поклонской, после 2014 года международная политика «уверенно шагает по наклонной». «Кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое», — заявила она.

Депутат выразила мнение, что проблема заключается в отсутствии нравственности, поэтому необходимо создать данную комиссию. Первым делом, она должна будет расследовать факт введения украинскими политиками в заблуждение мирового сообщества относительно Крыма, подчеркнула она.

«Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что "аннексировали" ее территорию», — отметила Поклонская, добавив, что из-за этого до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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