Поклонская упрекнула Зеленского за «красивые слова» о Донбассе

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот только говорит «красивые слова» о достижении мира в Донбассе, тогда как «реальных дел» люди не видят. Ее слова приводит РИА Новости.

«Достичь мира на Донбассе — это одна из ключевых задач. (...) По моему мнению, нужен какой-то компромисс, поскольку президент Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность. Люди мало ему верят, поскольку нет реальных дел, только красивые слова», — сказала Поклонская.

Ранее 8 апреля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс и встретился с военнослужащими. Он считает, что представители власти должны лично ездить в зону конфликта. Он, в частности, предложил отправлять политиков «хотя бы по очереди» на передовую.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.