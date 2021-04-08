Зеленский предложил отправлять политиков по очереди на передовую в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал с рабочей поездкой в Донбасс и встретился с военнослужащими, считает, что представители власти должны лично ездить в зону конфликта. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он предложил отправлять политиков «хотя бы по очереди» на передовую.

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«Это очень важно. Важно, в первую очередь, для бойцов. Важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно и там, где люди — герои. Так где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее границы... Кто там будет работать потом в высоких кабинетах, если границы не будет кому защищать?» — сказал Зеленский.

Ранее 8 апреля сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Он посетил линию соприкосновения и пообщался с украинскими военнослужащими.

До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.