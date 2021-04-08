Россия
 
Последние новости
Украина начала учения в Черном море
Главу бойцовского клуба «Ахмат» на Дальнем Востоке заподозрили в вымогательстве
Производитель РД-180 назвал Маска раздражителем
Известный белорусский оппозиционер объявил о создании партии
США напомнили про разработку биологического оружия у границ России
Девушка показала внешность парня через 1,5 года отношений и была обругана в сети
Для цифрового рубля составили план
Певец Шура потерял вставные зубы и 40 килограммов
Кремль предупредил Украину о «начале конца» в случае боевых действий в Донбассе
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль заявил о возможности «встать на защиту жителей Донбасса»

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Фото: Правительство РФ / Globallookpress.com

Россия может защитить жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Его цитирует РИА Новости.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — пояснил Козак.

По его словам, в Донбассе находятся «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, поэтому необходимость защиты пока не возникает. Однако все зависит от другой стороны, отметил замглавы администрации президента.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин предупредил, что установление Киевом контроля на границе с Россией может привести к геноциду в Донбассе. «Это будет Сребреница», — сказал он.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцоговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде оценили шансы России в войне с Украиной
На Украине назвали способ избежать войны с Россией
Путин поговорил с Меркель о провокациях Киева в Донбассе