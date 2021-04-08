Кремль заявил о возможности «встать на защиту жителей Донбасса»

Россия может защитить жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Его цитирует РИА Новости.

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — пояснил Козак.

По его словам, в Донбассе находятся «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, поэтому необходимость защиты пока не возникает. Однако все зависит от другой стороны, отметил замглавы администрации президента.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин предупредил, что установление Киевом контроля на границе с Россией может привести к геноциду в Донбассе. «Это будет Сребреница», — сказал он.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцоговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.