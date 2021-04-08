На Украине назвали способ избежать войны с Россией

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко назвал способ избежать войны с Россией. Об этом сообщает портал «Гордон».

По словам Смешко, Россия может ввести войска на Украину, если «сможет "продать" для своего народа и мирового сообщества, прежде всего в Европе, что это будет операция по принуждению к миру». «Если мы не дадим повод, есть вероятность избежать конфликта», — заверил экс-глава СБУ.

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Украина должна «сделать все, чтобы не дать провокацию использовать для нападения», сказал Смешко. Необходимо пресекать все разговоры о возвращении контроля над Донбассом военным путем, считает он.

«Это прямая помощь агрессору и возможность воплощения военной возможности в политическую, — заявил бывший глава СБУ. — Наши вооруженные силы в нынешней ситуации совершенно не способны на освобождение территории».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина утверждает, что Россия наращивает военное присутствие в регионе и стягивает войска к границе. В Донецке заявляют, что вооруженный конфликт выгоден украинскому руководству.