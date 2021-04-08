Латвия поддержала предоставление Украине плана по членству в НАТО

Рига поддержала намерение Киева получить от руководства НАТО план действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook посольства Украины в Латвии.

Позицию республики озвучил ее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Он выказал обеспокоенность стягиванием российских войск к украинской границе и заявил, что Киев не останется без поддержки союзников. «Пока доподлинно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства», — сказал Ринкевич.

Министр добавил, что такой шаг со стороны альянса станет сигналом для Москвы и позволит снизить напряжение в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина уже на протяжении 15 лет работает над вступлениям в НАТО и потому заслуживает получение документа. «Я однозначно поддержу такое решение», — отметил глава МИД.

Накануне, 7 апреля свое согласие на получение Украиной ПДЧ предоставила Литва. В Риге уверены, что это станет «важным сигналом» для Москвы, «что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.