Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Об этом 7 апреля сообщает «Европейская правда».

«В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По его словам, такой шаг стал бы «сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО».

Во вторник, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе.

В тот же день глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия обвинил Североатлантический альянс в недостаточной смелости для того, чтобы принять решение о включении Украины в свои ряды.