На Украине обвинили НАТО в недостаточной смелости

Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия обвинил НАТО в недостаточной смелости для того, чтобы принять решение о включении Украины в состав альянса. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Вступление в НАТО — это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов», — сказал Арахамия.

Он отметил, что в НАТО принимали государства, которые были «намного дальше» от стандартов альянса. «НАТО не хватает немного смелости всех стран-членов, так как они принимают это [решение] единогласно», — пояснил глава фракции.

Депутат признал, что при желании можно найти и технические причины, объясняющие, почему Украина не готова к вступлению в Североатлантический альянс.

«Но если надо принимать, то точно можно политически. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической, как нам пытались говорить последние пять лет», — заявил он.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО.