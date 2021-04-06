Зеленский назвал единственный путь к окончанию войны в Донбассе

Вступление Украины в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе переговоров по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск». Президент Украины также призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в Черноморском регионе. «Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — объяснил он.

Президент Украины заявил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить». «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (План действий по членству в альянсе — прим. «Ленты.ру») станет настоящим сигналом для РФ», — добавил Зеленский.

В начале апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В начале марта замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предположил, что в обозримом будущем НАТО не предоставит Украине ни членства, ни ПДЧ в альянсе. Он отметил, что Киев каждый год надеется на подвижки в своем желании присоединиться к военному Североатлантическому блоку, однако даже «западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ предоставят Тбилиси, чем Киеву».