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Россия предупредила США о последствиях провокаций Украины в Донбассе

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ / ТАСС

Россия предупредила США о последствиях провокаций Украины в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

Рябков указал на вызывающее поведение Киева и его «западных покровителей», включая Соединенные Штаты, на востоке Украины. «В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — подчеркнул дипломат. Рябков добавил, что Москва не видит смысла больше возвращаться к этой теме.

О том, что представители России и США провели переговоры по ситуации в Донбассе, стало известно во вторник, 6 апреля. До этого Вашингтон выразили готовность к общению с Москвой по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепартамента, США обеспокоены «эскалацией российской агрессии на востоке Украины», в том числе сообщениями о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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