США выразили готовность к общению с Россией по ситуации на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

По его словам, США обеспокоены «эскалацией российской агрессии на востоке Украины», в том числе заслуживающими доверия сообщениями о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму. В Госдепе также призвали Россию воздержаться от действий по эскалации ситуации.

Ранее США обвинили Россию в подрыве процесса деэскалации ситуации в Донбассе. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс также рассказал, что Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Прайс подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).