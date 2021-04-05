Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук прокомментировал передвижение украинских войск в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент осуществляется только ротация войск и никаких дополнительных соединений киевские власти в регион не направляют. Кравчук добавил, что «Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс».

Первый президент постсоветской Украины также подчеркнул, что украинские власти могут передвигать войска по своей территории так, как считают нужным.

Ранее США обвинили Россию в подрыве процесса деэскалации ситуации в Донбассе. Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс также рассказал, что Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Прайс подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Кием — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).