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США обвинили Россию в подрыве деэскалации ситуации в Донбассе

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: TOM BRENNER / Reuters

США обвинили Россию в подрыве деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Прайс отметил, что действия России на границе с Украиной наносят ущерб деэскалации напряженности, которая обеспечивается за счет соглашения от июля 2020 года, достигнутого при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Спикер Госдепартамента также рассказал, что Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Прайс подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории. По его словам, США в этой ситуации поддерживают Украину как своего партнера.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

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