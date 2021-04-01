Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе. Соответствующая запись опубликована на его странице в Facebook.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — написал он.

Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины «всегда готовы к любым провокациям».

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту», — заявил он. Зеленский заверил, что стратегия украинских властей заключается в восстановлении мира и возвращения неподконтрольных территорий.

Ранее 1 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.