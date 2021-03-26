В Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо украинских военных

В зоне боевых действий в Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, обстрел произошел в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области. «Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия», — написал журналист.

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Он не исключил, что в данном районе может произойти захват украинских позиций.

Бутусов добавил, что ситуация на линии соприкосновения требует немедленной реакции президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады.

22 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.