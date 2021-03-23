Украинский снайпер убил в Донбассе кормившего кур пенсионера

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб 71-летний пенсионер. По предварительным данным, его застрелил украинский снайпер, передает «Страна.ua».

Мужчина погиб в поселке Александровка, который расположен в десяти километрах от контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Марьинка. Журналисты, которые приехали на место событий, сообщили, что «снайпер с 300 метров застрелил человека, который просто кормил кур». Тело долго не могли эвакуировать, поскольку снайперский огонь продолжался до наступления темноты.

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Штаб Операции Объединенных сил выпустил заявление, в котором назвал данные о снайперских обстрелах фейком. «Нарушения с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованными обвинениями в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных сил Украины снайперского огня», — говорится в официальном сообщении штаба.

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подготовили ноту в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с материалами расследования по фактам «манипуляций», среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.