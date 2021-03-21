ДНР обвинила Киев в подготовке масштабной операции в Донбассе

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Киев в подготовке масштабной наступательной операции в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте дипломатического ведомства.

По данным ополчения, Украина с начала года сосредоточила на линии разграничения огня более 460 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе 183 танка, 18 ракетных систем залпового огня «Град» и более 200 самоходных артиллерийских орудий.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали активизацию строительных работ с украинской стороны и подведение траншей к позициям противника. На некоторых участках расстояние между укрепленными пунктами обеих сторон составляет менее 60 метров.

«Хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому?» — говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил карту боевых действий в Донбассе, на которой американские военные специалисты оценили численность группировок войск обеих сторон конфликта. Утверждается, что ВСУ существенно превосходит в численности бойцов ополчения, но уступает в количестве танков и артиллерии.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.