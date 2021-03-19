Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в Twitter карту боевых действий в Донбассе, на который американские военные специалисты оценили численность группировок войск обеих сторон конфликта.

«Взгляд на конфликт из США», — прокомментировал Азаров публикацию. Как следует из описания карты, она отражает ситуацию в регионе на сентябрь 2020 года. Численность украинских войск, согласно американским данным, оценивается в 95 тысяч человек, тогда как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) располагают контингентом в 34 тысячи бойцов.

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Однако по количеству развернутой в Донбассе техники ополчение существенно опережает Вооруженные силы Украины (ВСУ). ДНР и ЛНР располагают 650 танками против 450 у Киева и 260 установками ракетных систем залпового огня (РСЗО) против 230 украинских, следует из пояснений к изображению.

На карте также представлены данные о предполагаемой численности российских войск на границе с Украиной. Она оценивается в 10,5 тысячи человек, а также сотнях танков и бронемашин.

Ранее Киев представил данные о своих потерях с начала бессрочного перемирия в Донбассе, которые было объявлено 27 июля 2020 и неоднократно нарушалось.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.