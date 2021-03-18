Украина предрекла миру войну всех против всех

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович предрек миру войну «всех против всех». Об этом сообщает «Украина 24».

По словам Арестовича, сегодня «информационное событие может весить больше, чем событие на фронте».

«Мне кажется, мир пришел в движение и мы будем иметь дело с войной всех против всех в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года», — сказал представитель ТКГ.

Украина находится на переломе геополитических плит и эпох, поэтому не останется в стороне, продолжил он. Россия использует против нее четыре силы: военную, дипломатическую, информационную и экономическую, считает он.

«Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя», — заявил Арестович.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина пыталась вернуть их силой, но безуспешно. Она обвиняет Россию в оккупации этих территорий и поддержке сепаратистов. Москва отвергает претензии.