Украина пообещала не бомбить Донбасс

В Киеве пообещали не бомбить Донбасс. Украина не собирается переходить в наступление, заявил в интервью телеканалу «Дом» советник главы делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, информацию о якобы готовящемся наступлении распространяет Россия. «Это стандарт, они занимаются этим с 2014 года. Рассказывают о "страшной войне", которая "вот-вот, и если не мы, то Украина, а мы будем давать отпор"», — утверждает Арестович.

Он подчеркнул, что Украина придерживается политико-дипломатического пути решения конфликта, поскольку не хочет, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».

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«Мы не собираемся убивать наших граждан — мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль», — заявил Арестович.

При этом если Украине «навяжут военное решение», она ответит «так, что мало не покажется», заверил представитель ТКГ.

«Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения», — добавил он.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на источники на передовой сообщила, что украинские войска в Донбассе приведены в полную боевую готовность. В Генштабе разработали несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий, и сейчас для этого есть все условия, рассказали в Минобороны.