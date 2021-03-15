Стало известно о полной боевой готовности украинских войск в Донбассе

Действующие подразделения украинских войск в Донбассе приведены в полную боевую готовность, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники на передовой.

Как стало известно изданию от одного из офицеров, перемирие фактически закончилось в конце января. «Кто начал первый, уже никто не скажет. "Прилеты" с той стороны каждую ночь, с нашей стороны те же действия», — сказал он.

По его словам, противники вернулись на позиции, которые занимали до разведения войск. Сейчас расстояние между ними — 400-700 метров.

«В окопах каждый день — по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше, а укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», — рассказал источник. Военных прививают от коронавируса и неохотно отпускают в увольнительные.

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Источник в украинском Минобороны утверждает, что в Генштабе давно разработали несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий. Сегодня у Киева — серьезное преимущество по вооружению и личному составу.

«В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников, которые уже есть на вооружении ВСУ. Сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего», — заявил он.

По словам источника, есть и резервный план на случай вмешательства России. «В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы», — пояснил он.

Ранее секретарь СНБО Украины назвал дезинформацией слухи о наступлении в Донбассе.