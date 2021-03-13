Украина отреагировала на данные о наступлении в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов отреагировал на данные о том, что Киев собирается идти в наступление в Донбассе. В эфире телеканала «Украина», трансляция которого ведется на YouTube, он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Распространение подобных слухов он возложил на Россию. По его словам, Москва якобы проводит психологическую атаку на жителей отдельных неподконтрольных Киеву районов Донбасса. В то же время Данилов добавил, что ситуация в регионе остается под контролем.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Под огнем оказались села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Режим прекращения огня был нарушен также неподалеку от села Катериновка. Обстрелу подверглись окраины Донецка.