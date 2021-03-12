Украинские военные обстреляли из гранатометов населенные пункты в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Обстрелы со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Старогнатовка и Водяное зафиксированы в 09:50, 10:45 и 13:15 соответственно. Огонь велся из гранатометов (АГС и РПГ), также применялось стрелковое оружие. В общей сложности было выпущено 12 боеприпасов», — заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Под огнем оказались села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

Кроме того, по данным Народной милиции ДНР, ВСУ установили новые минные заграждения к северу от Горловки. «Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 70 единиц на окраине населенного пункта Семигорье», — сообщили в ведомстве.

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Режим прекращения огня был нарушен также неподалеку от села Катериновка. Обстрелу подверглись окраины Донецка.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к военнослужащим «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.