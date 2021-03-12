Анонсирован новый саммит в «нормандском формате»

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук анонсировал проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу глав государств «нормандской четверки» планируется провести в апреле.

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Кравчук уточнил, что сейчас над организацией переговоров работают советники глав стран-участниц.

При этом он добавил, что нового плана по урегулированию в Донбассе пока нет, однако есть некие предложения, которые якобы переданы российской стороне.

10 марта стало известно, что Украина представит новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе до конца марта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что он был составлен совместно с Францией и Германией и ждет одобрения с российской стороны. По его словам, если Россия не согласится с документом, то это будет означать, что она не хочет прекращения войны в регионе.

На этом фоне в Донбассе ежедневно фиксируются случаи нарушения режима тишины, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.