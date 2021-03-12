Россия предостерегла Украину от «силового сценария» в Донбассе

Представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинцев от попытки провести «силовой сценарий» в Донбассе. О выступлении дипломата на брифинге сообщает ТАСС.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — приводит агентство слова Захаровой.

Она призвала украинские власти прекратить «выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации в Донбассе» и выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

11 марта сообщалось, что обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил газопровод в окрестностях Донецка.

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские военнослужащие нарушили режим прекращения огня неподалеку от села Катериновка.

Еще 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



