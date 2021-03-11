В ЕС встревожились из-за ситуации в Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде заявила, что встревожена ситуацией в Донбассе и будет добиваться выполнения Минских соглашений, сообщают «Новости ООН».

«Последние нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную тревогу. Соблюдение норм международного права, в частности международного гуманитарного права, безусловно, необходимо», — высказалась Линде на заседании Совета безопасности ООН.

Глава ОБСЕ выразила поддержку существующим форматам взаимодействия и призвала стороны вновь открыть пропускные пункты в Луганской области.

11 марта стало известно, что обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил газопровод в окрестностях Донецка.

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские военнослужащие нарушили режим прекращения огня неподалеку от села Катериновка.

Еще 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.