ЛНР подавила огневые точки ВСУ на линии соприкосновения

Украина пытается оправдать свои преступные действия, обвиняя самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) в нарушениях режима прекращения огня. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — заявил Филипоненко.

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Он добавил, что украинские военнослужащие четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР из минометов калибра 120 миллиметров. В ответ на обстрелы ополченцы были вынуждены подавить огневые точки в районе села Катериновка.

Ранее 10 марта стало известно о начале интенсивных боев между военнослужащими ВСУ и Народной милиции ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5).

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к военнослужащим «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.