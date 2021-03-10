Кравчук пообещал зеркально отвечать на действия ДНР и ЛНР

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук пообещал зеркально отвечать на все боевые действия со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает РИА Новости.

Он утверждает, что в настоящее время на неподконтрольной Киеву территории наблюдается концентрация военной техники, а бойцы ополчения проводят регулярные учения и тренировки. «Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно», — сказал Кравчук.

По его словам, «украинская армия уже не такая», каковой была в начале войны в Донбассе, она владеет всей информацией о происходящем в ДНР и ЛНР, в том числе от разведывательных групп. «Для нас чего-то неожиданного нет», — заключил дипломат.

Ранее Кравчук заявил об угрозе выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе. Он сослался на заявление Луганских военных о намерении вести упреждающий огонь по позициям Киева и предрек срыв Минских соглашений в случае обострения конфликта.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.