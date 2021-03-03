Кравчук рассказал об угрозе выхода России из перемирия в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что существует угроза выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ТКГ.

Дипломат обратил внимание на заявление пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в котором говорилось, что ополчение получило разрешение открывать упреждающий огонь по огневым точкам украинской армии.

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«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — сказал Кравчук на заседании группы.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил Москву в неисполнении своей посреднической роли и назвал ее одной из сторон конфликта. «К сожалению, Россия не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению Минских договоренностей», — отметил представитель ЕС.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и последовательно отвергает претензии.