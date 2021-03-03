ЛНР обвинила украинскую армию в масштабном минировании своих позиций

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в масштабном минировании своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

В частности, по данным Луганска, украинская армия установила около 150 противотанковых мин ТМ-62 в районе населенного пункта Орехово. Ополчение утверждает, что этот факт также зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Представители ЛНР подчеркнули, что действия силовиков идут вразрез с положениями перемирия в Донбассе и ставят под угрозу жизни мирного населения в регионе.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.