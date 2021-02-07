Кравчук призвал отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук призвал зеркально реагировать на обстрелы украинских силовиков в Донбассе. Об этом первый президент постсоветской Украины заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел», — отметил он.

Кравчук почеркнул, что реакция на подобные действия должна быть жесткой. Он добавил, что не надо ждать пока кого-то убьют или ранят. Украинский политик также предупредил, что в противном случае уступки властей страны будут восприниматься как знак слабости.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе призвал провести референдум по Крыму и Донбассу. По его мнению, люди должны ответить на вопрос о том, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией.